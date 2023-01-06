Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’na katılarak stantları gezdi.

Tarıma dair her şey, Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuşuldu. Tarım sektörü, Ziraat Bankası’nın gerçekleştirdiği Tarım Ekosistemi Buluşması’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması’na katıldı. Stantları gezen Erdoğan, vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet etti.