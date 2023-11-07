Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın son oturumuna katıldı.

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız @CK_Samsun tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın son oturumuna katıldı” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman