Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye’ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i Atatürk Havalimanındaki Devlet Konukevi’nde kabul etti.
Atatürk Havalimanında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.