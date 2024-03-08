Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüldüğü öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb