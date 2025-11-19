Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin giriş kapısında karşıladı. İki lider, merdivenlerde Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğrafı çektirdi. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Zelenskiy görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Liderlerin çalışma yemeğinde bir araya geleceği, programın ardından ortak basın toplantısı düzenleyecekleri bildirildi.