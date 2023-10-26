- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alabay cinsi köpek hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’a, Kangal cinsi köpek hediye etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alabay cinsi köpek hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Sonrasında Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’a, Kangal cinsi köpek hediye etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alabay cinsi köpek hediye etti.