Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman