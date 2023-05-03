Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın söndürmede kullanılacak helikopter ve uçağa isim verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli, gece görev yapabilen T70 helikopterine “Nefes, insanlı keşif uçağına ise “Otağ” ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını söndürme uçakları ve helikopterleri teslim töreni için OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri’ne geldi. Burada OGM bünyesine katılan uçak ve helikopterleri inceleyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den bilgiler alan Erdoğan, TUSAŞ tarafından üretilen 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterine “Nefes” adını koydu. Törenle devreye sokulan insanlı keşif uçağı da OGM tarafından teslim alındı. Erdoğan, dünyada Türkiye ile birlikte yalnızca 5 ülkede kullanılan uçağa ise “Otağ” ismini verdi.

“Otağ” ve “Nefes”in üzerine imzasını atan Erdoğan, hem uçak ve helikopterlerin başında hem de pilotlar, OGM çalışanları ve katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından alandan ayrıldı.