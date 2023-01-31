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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi Gençler Birliği Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Gençler Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.