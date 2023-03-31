YSK’nın, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı. Kararda, 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine yapılan itirazların değerlendirilerek reddedildiği belirtildi.