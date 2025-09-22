Cumhurbaşkanı'ndan plaket almıştı, bu yıl ilin 'Ahisi' seçildi

Sakarya’da yarım asrı aşkın süredir el yapımı ot süpürge üreten 70 yaşındaki Salim Öztürk, ahilik geleneğini yaşatan örnek esnaf olarak ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan "Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı" çerçevesinde plaket alan Öztürk, ticaret ve toplumsal yaşamda yaşanan en büyük sıkıntının güven eksikliği olduğuna değinerek, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifiyle ahiliğin temelini hatırlattı.

Sakarya’da ‘Ahilik Haftası’ dolayısıyla Çark Caddesi’nde mehteran eşliğinde yürüyüş ile başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ndeki (SESOB) programda ise "Şed Kuşatma" töreni yapıldı. Kentte el yapımı ot süpürge üreten ve ahilik düsturuyla sayısız çırak yetiştiren 70 yaşındaki Salim Öztürk, ahilik geleneğini yaşatan örnek esnaf olarak ödüllendirildi.

"Ahiliğin temeli: Çalışma, empati ve adalet"

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan "Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı" çerçevesinde plaket alan Salim Öztürk, Ahilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmanın önemine vurgu yaparak, "Bu ödül bizim için son derece önemli. Ahiliğin yaşatılması için; günümüze ve gelecek kuşaklara da aktarılması için bu etkinlikler son derece önemli. Ahilik deyince ben şunu anlıyorum. Çalışma, karşı tarafa empati yapma, kendine layık görmediğini başkalarına layık görmeme olarak anlıyorum. Ve aynı zamanda da üretilen hiçbir ürünün pazarlanmadığını emeğin de yerde kalmayacağına inanan bir yapıdayım. 53 yıllık esnaflık hayatımda, karşı tarafa güven vermenin son derece önemli olduğunu gördüm. Günümüzde en büyük sorunun, güven sorunu olduğunu ticarette, esnaflıkta, komşulukta bütün dünyada bu güven bunalımının aşılabilmesi için Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerinde ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyurmuş olduğu şekilde bir yaşam ve iş-ticaret hayatının olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Mesleğimizin geriye gidişini engelledik"

Mesleğin geleceğine umutla baktığını ve geleneksel üretimin dünya genelinde hala değer gördüğünü ifade eden Öztürk, "Bizim mesleğimiz, kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak algılanıyordu. Ama her nerede olursa olsun üretilen bir ürünün satılmamasının mümkün olmadığına inananlardanım. Bizim kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimizin de birkaç dokunuşla geriye gidişini engelledik. İnşallah ileri doğru da mesafe kat edeceğimize ben yürekten inanıyorum. Her mesleğin kendine göre bir sorunları vardır. Bu sorunları aşmak için birlikte çalışacağız inşallah. Ve mesleğimizi tekrar eski altın çağlarına eriştirir diye düşünüyorum. ‘Teknolojiye yenildi, yok olmaya yüz tuttu’ deniyor ama sokaklara bir bakıldığı zaman bizim ürettiğimizin süpürgelerle bahçelerin süpürüldüğünü, belediyelerin yolları, sağı solu süpürdüğünü, bunun hala bütün dünyada kabul gördüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"Geleceğimizi, geçmişle birleştiriyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da, "Asırlardır Türk milletini ayakta tutan ve geleceğe taşıyan ahlakın, erdemliğin, üretkenliğin sembolü olan ve günümüze kadar bu milletin en erdemli yasası olarak bilinen ahilik haftası 22-28 Eylül tarihlerinde kutlanmaktadır. Biz bu törenlerde sadece bir esnaflık haftasını değil aslında geleceğimizi, geçmişimizle birleştiriyoruz. Bugün bu toplumun bu hale gelmesinde kurulduğu günden devletleşmeye başladığı günden bugüne kadar esnaf ahlakını yönetmeyi, paylaşmayı, sosyal dengeyi kuran bir milletin gelecekte nasıl bir güce sahip olduğunu toplumun bütün kesimlerinde bir bütünlük arz ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki Ahi Evran kültürü, Ahilik Haftası üretimin kapasitesine, boyutuna göre değil, üretenin ahlakına göre ölçülür. Biz bu anlayışı korumak zorundayız. Büyümemizi sosyolojik olarak kaybettiğimiz an işimizi bitiririz. Büyümek zorundayız ama erdemli büyümeyi, paylaşmayı, ahlakı, ahi kültürünü mutlaka sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ahlaki değerler, üretim kadar kıymetli"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise güvenilirliğin esnafın en önemli özelliği olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişten günümüze kadar gelen bu ahlaki değerlerin üretim kadar kıymetli olduğu göz önünde. Bizim 700 yıllık geleneğimizde üretim var, yerli ve milli üretim var. Ürettiğini pazarlama, satma var ama bugün geldiğimiz hem güncel ticarette hem geçmişte konuştuğumuz kuşkusuz bir esnafın ne kadar güvenilir olduğu bir malın ne kadar standartlara uygun halde üretildiği ve pazarlandığıdır. Bu bizim en önemli unsurumuz. Biz esnaf dediğimizde bir defa benim aklıma ilk etapta güvenilir olmak geliyor. Esnaf lokantası deriz ya oraya gittiğinizde yediğiniz, içtiğiniz çorba güvenilir anlamı çıkar. Çünkü esnafın topluma vermiş olduğu bu güven önemli. Dolayısıyla ahlaki değerlerimizi üretmiş olduğumuz bu mallarla, ürünlerle, pazarlamayla eş değer hale getirdiğimizde milletin başarılı olmama şansı yok" şeklinde konuştu.

İlin ahisi, kalfası ve çırağına plaket ve sertifika takdimi sonrası pilav ikramı ile program sona erdi.