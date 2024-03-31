Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

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