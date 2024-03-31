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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
İHA
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