Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.