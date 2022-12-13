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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.