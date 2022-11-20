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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.