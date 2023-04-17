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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 'Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 'Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıflarıyla da örnek bir projedir" dedi.