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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.
İHA
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