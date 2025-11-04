Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü verilen Salim Yaşar vefat etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan ve 2022 yılında ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü layık görülen 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar hayatını kaybetti.

71 yıldır çamuru sanata dönüştüren 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, bir süredir hastalığı nedeniyle Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu. Yaşar bugün hayatını kaybederken, cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazınıza ardından Kınık Köyüne defnedilecek. 71 yıldır çamuru sanata dönüştüren çömlek ustası Salim Yaşar, ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Öte yandan, 1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yanan çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar’a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçı belgesi verildi. Yaşar, 2009-2014 yılında Kınık köyünde bir dönem muhtarlık yaparken, ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dilleri biliyordu.