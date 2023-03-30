Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen doğal futbol sahası tamamlanmak üzere

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Millet Bahçesi içinde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) standartlarında doğal futbol sahasının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinin spor turizmi açısından sahip olduğu tesisler ve yeni yatırımları ile spor organizasyonlarında aranan merkez olduğunu belirtti. Şahin, "Osmaneli spor tesislerinin yanında otelleri ve her yıl arttırdığımız yatak kapasitemizle her gün organizasyon kapasitemizi arttırıyoruz. Millet Bahçesi içinde UEFA standartlarında doğal futbol sahamızda altyapı işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Çimleme işlemlerine nisan ayında başlayacağız. Aynı alan çevresinde oluşturduğumuz doğal çim alan geleneksel Türk sporları için ilçemize ayrı değer katacak. Aynı alanda yapacağımız kamp merkezi ve çocuk ve gençlerimiz için uluslararası yabancı dil okulu projemizi de sürdürüyoruz. Burada yapacağımız Osmaneli Konakları mimarisindeki küçük evler konsepti spor organizasyonlarına da hizmet edecek. Birçok tesisin içinde yer alacağı ‘Osmaneli Millet Bahçesi’ projemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat desteklenen ve Bilecik ziyareti sırasında da devam eden projeler içerisinde yer verdiği ilçemizin değerini arttıracak bir proje. Cumhurbaşkanımıza ilçe halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.