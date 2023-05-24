Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması bu adımlarla gerçekleşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için temsili olarak kapalı oy verme kabinleri kurularak, oy verirken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı.

Oy verme süresi

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme sırası

Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verebilecek. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilecek. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına imkan sağlanacak.

Seçmenin kimliğinin tespitinin yapılması

Sandık başına gelen seçmen. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli olmayacak. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak.

