Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da parti il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.