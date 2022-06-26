Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret kavgasında 2 kardeş tutuklandı

Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motosikletten inen B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21) tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri, sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine geri inen genç, cadde üstündeki esnafa saldırdı. Vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gözaltına alınan iki kardeş hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla "Cumhurbaşkanına, eşine ve devlete hakaret ve toplumun huzurunu bozmak"tan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde mahkemeye çıkarılan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.