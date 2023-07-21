Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyası ile toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ’’Uzun vadeli reformlar ile ilgili olarak insan kaynağı, sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, yeşil ekonomiye geçiş gibi konuları ele aldık. Zorlukları olan dönemde fırsatları değerlendirerek hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi’ başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Yılmaz, iş dünyası ile istişarelerde bulunduklarını belirtti. Yılmaz, iş dünyası ile yapılan istişarelerin Orta Vadeli Programın (OVP) hazırlanmasında yol haritası niteliğinde olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’İş dünyası ile toplantımız yol haritası niteliğinde olacak. İleriye dönük 3 yıllık para politikasında, maliye politikasında ve yapısal reformlar başlığında temel çerçeveyi ortaya koyacağımız OVP’nin hazırlıklarını yapıyoruz. Kurumlarımız teknik çalışmalar yapıyor, STK ve iş dünyası ile istişareler yapıyoruz. İş dünyasından gelen fikirleri OVP’ye entegre edeceğiz. Belirsizlikleri azaltan, öngörülebilirliği güçlendiren OVP’ye hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte sendikalarımızla, çalışan kesimlerin temsilcileriyle ve finans kesiminden temsilcilerle görüşeceğiz. Eylül ayında çok daha güçlü bir OVP kamuoyuna sunacağız’’ dedi.

’’Fırsatları değerlendirerek hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz’’

İş dünyasının kısa vadeli taleplerini dinlediklerini ifade eden Yılmaz, ’’Uzun vadeli reformlar ile ilgili olarak insan kaynağı, sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, yeşil ekonomiye geçiş gibi konuları ele aldık. Deprem, pandemi sonrası bozulan tedarik zinciri, Ukrayna-Rusya savaşı gibi sorunlar var. Bir taraftan da siyasi istikrarı sağlamış bir Türkiye gerçeği var. Öngörülebilirliği artan bir ülkeyiz. Zorluklarla birlikte içinde bulunduğumuz dönem fırsatları da barındırıyor. Bu fırsatları değerlendirerek hep birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz’’ şeklinde konuştu.