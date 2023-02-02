Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dışarıdaki Türkiye düşmanları, ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını ne kadar istemiyorsa, 6’lı masa da o kadar istemiyor. Masalarının gizli ortağı; FETÖ’sü PKK’sı ve bunların efendileri Türkiye’nin tam bağımsız olmasını ne kadar istemiyorsa 6’lı masa da o kadar istemiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlendiği "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" açılış törenine katıldı. Törene Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Tören, piyano resitali ve tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerine Ankara’nın en büyük teknoloji fuarı; 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek başladı. Teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanların ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu ifade eden Oktay, "Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri kişi başına kullanılan bilgi miktarından akıllı cihaz kullanım oranlarına, genişbant altyapılarının yaygınlık durumundan e-Devlet kullanıcı sayılarına kadar teknoloji odaklı parametrelerle ölçülmektedir. Özel sektör açısından ise rekabetçilik, dijitalleşmeyle sağlanan azalan maliyetler, hızlanan network imkânları, yeni müşteri ve pazarlara daha kolay erişim gibi avantajlarla mümkündür. Pricewaterhouse Coopers’ın araştırmasına göre bulut bilişim gibi çığır açan teknolojilerin 2030’da küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapması öngörülüyor. Dağıtılmış Bulut teknolojisi, dijital ikiz, manyetik levitasyon teknolojileri, Web 3, wi-fi 6, yeşil hidrojen, sentetik biyoloji ve dijital tarım gibi uygulamalar hepimizin gündemindedir. Ayrıca nesnelerin internetinden (IOT) davranışların internetine (IOB) geçiş, makine öğrenmesine insan faktörünün eklenmesi, mikrodalga fonetikler ve kuantum sensörlerin gündelik hayatın bir parçası olması bekleniyor" diye konuştu.

"Her yıl teknolojide tam bağımsız Türkiye ahdimizi yeniliyoruz"

Teknolojiyle dönüşen dünyada verimliliği artırmak ancak geleceğin de ötesini görebilen politikalarla, yenilikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla sağlanabileceğini belirten Oktay, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde ‘yüksek katma değerli yapısal dönüşüm’ ve ‘sürdürülebilir ekonomik büyüme’ hedefimizi ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’ vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri ise; sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan oluşuyor. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi alanları ‘geliştirilmesi öncelikli kritik teknoloji alanları olarak belirledik, bu alandaki girişim ve icatları öncelikli olarak destekliyoruz. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda her yıl bu üç eksende ülkemizin geldiği noktanın somut nişanelerine bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bir tarafta yerli milli savunma sanayi projelerimiz ve Ar-Ge’de öncü üniversitelerimizin çalışmaları, bir tarafta gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve geleceğe umutla baktığımız enerji projelerimiz var. Yine tasarımıyla, üretimiyle çevik dönüşüme öncülük eden girişimler, babayiğit iş dünyamız buradalar. Fuarın teması ‘gelecek için teknoloji’ mottosunun canlı sembolleri; startup sahibi gençlerimiz fuarda yerlerini almış durumda. Tıpkı TEKNOFEST’de olduğu gibi hayallerle tasarım ve inovasyonu buluşturan bu etkinlikte her yıl teknolojide tam bağımsız Türkiye ahdimizi yeniliyoruz. Bunun için de ‘aferin’ bekleyen Türkiye yok" şeklinde konuştu.

"Yerli otomobilimiz TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak"

Türkiye Yüzyılı’na ilerlerken teknoloji odaklı projelerin birer birer hayata geçirerek altyapının güçlendirdiğinin altını çizen Oktay, "Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobilimiz TOGG, 2023 Mart ayında yollarda olacak. Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın üretim ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. 2023 yılında yörüngesine de fırlatacağız. İlk milli gözlem uydusu İmece’nin uçuş modelinin testlerine başladık. Bu uydumuz da 2023’te yörüngesinde olacak. Başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları 2023 yılı sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde de kuracağız.

Yeni nesil süper bilgisayarımız TRUBA’nın yer alacağı yeni veri merkezimizi 2023 yılında Ankara’da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz tam 5 kat artacak. Savunma sanayi altyapımız sağlık teknolojilerini, lojistik altyapımız e-ticareti, otomotiv sektörün bilişim ve otonom sektörleri ve temiz enerji altyapılarını besledikçe katma değeri yüksek üretim kapasitemiz daha da artacak. 2023 yılında teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılında elektrikli araçlar için kamuya açık hızlı şarj istasyonu sayısını 2 bin 500’e, soket sayısını da 5 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapımızla devletin elinde bulunan toprak ve harita bilgisini tapu ve kadastro, verimli tarım uygulamaları, gayrimenkul işlemleri ve yerli navigasyon geliştirme çalışmaları için kullanıma açmış durumdayız; sistemi en etkin hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital devlet çalışmaları sayesinde kamunun elinde bulunan büyük veriyi karar destek mekanizmalarında kullanmak için adımlar atıyoruz. 2030 yılında dijital ekonominin 30 milyon hacme ulaşmasını bekliyoruz. Şimdi elde ettiğimiz verinin hamallığını yapma zamanı değil, verileri işleme zamanıdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına işte böyle bir know-how, azim ve dahasını yapacak olmanın heyecanıyla giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı dijitalleşmeyle, milli teknolojiyle ve inovasyonla yükselteceğiz. Verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071’e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı teknolojide öncü ve tam bağımsız Türkiye’nin yüzyılı olacaktır"

Siyasi geçmişe bakıldığında Türkiye’de teknolojiye dair ne varsa çoğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirildiğini vurgulayan Oktay, "Ülkemize kazandırdığımız eserlerde de öncü teknolojileri kullanmaya her zaman özen gösterdik. Bizim yüzümüz daima geleceğe, ilerlemeye, dönüşüme dönüktür. Bu sayede bugün siber vatanda egemenliği, milli uzay programımızı, yeşil büyümeyi hayata geçirebiliyoruz. Muhalefetteki kafaya kalsaydı, bugün ne çığır açan teknolojiler arasında gösterilen yerli-milli ürünlerimiz ne de dünyaya uyum sağlayabilen bir üretim yapımız olurdu. Görünen o ki Türkiye’nin tarım teknolojisi, yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarıyla birlikte nükleer enerji yatırımları, savunma sanayisi 6 artı 1’lik masa için tehdit oluşturuyor.

Yunanistan KIZILELMA’dan ne kadar çekiniyorsa bunlar da o kadar çekiniyor. Dışarıdaki Türkiye düşmanları, ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını ne kadar istemiyorsa, 6’lı masa da o kadar istemiyor. Masalarının gizli ortağı; FETÖ’sü PKK’sı ve bunların efendileri Türkiye’nin tam bağımsız olmasını ne kadar istemiyorsa 6’lı masa da o kadar istemiyor. Türkiye’nin bu kadar yaptıklarını tırnak içerisinde söylüyorum ‘andu’ yapacağız. Biraz zor yaparsınız. Biz ne bunların gerici zihniyetine bakarız ne de ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade ederiz. İthal danışmanlara da kiralık akıl hocalarına da ihtiyacımız yok. Türkiye artık yüksek teknolojili ürünlerin pazarı değil tasarımcısı, üreticisidir. İşte üretken gençlerimiz, parlak mühendislerimiz, değer katan girişimcilerimiz burada. Şimdi sizleri, kendinizi ve ülkemize teknolojide asırlık ilerlemeleri kazandıran herkesi hep birlikte alkışlayalım. Biz başkasından alkış beklemeyiz. En çok da Milli Teknoloji Hamlesi şiarıyla 81 ilimizi birer teknoloji üssüne çeviren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, inovatif Türkiye’nin liderini alkışlıyoruz. Bize dışarıdan değil, içeriden alkışın gereği vardır. İşte gördüğümüz bu şevk ve heyecanla Türkiye Yüzyılı teknolojide öncü ve tam bağımsız Türkiye’nin yüzyılı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Törende, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan plaket aldı.