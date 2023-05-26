Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin'

Birlik Vakıf Ankara Şubesi tarafından düzenlenen sohbet programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokole ilişkin “CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birlik Vakıf Ankara Şubesi tarafından düzenlenen sohbet programına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolü anımsatarak, “Yaptıkları 7 maddelik protokol metnine bakın tersinden okuyun. CHP ve Millet İttifakı açısından yüz kızartıcı bir metin. Yoksa Ümit Özdağ açısından başarılı bir metin. Ülkenin Cumhurbaşkanlığına aday olan birisine söylediği şu; ‘Ben sana güvenmiyorum. Senin terör örgütleriyle mücadele edebileceğine inanmıyorum’ diyor. Türkiye’nin milli üniter yapısını koruyacağına inanmıyorum, diyor. Yazılı hale getirelim, diyor. Sen vatandaşlığın da tanımını değiştireceksin inanmıyorum, diyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok aslında kendileri kendilerini ele veriyorlar. Neyin gerçek neyin algı olduğunu milletimiz görüyor” şeklinde konuştu.

“Bizdeki gelenek şudur; eğer bir şeyi yapamadıysak onun vebali bizdedir”

Oktay, “Bizim Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’ndan farkımızı ben söyleyeyim. Aslında tek bir şikayette bulunmadık. Hiç kimseye parmak göstermedik, suçlamadık. Bizdeki gelenek şudur; eğer bir şeyi yapamadıysak onun vebali bizdedir. Bir şeyi eksik yapmışızdır. Kılıçdaroğlu ve ekibinde de tam tersi vardır; genelde suçlu olan milletimizdir. Kurumlardır. Her seçim yenilgisinde dikkat ederseniz Anadolu Ajansı’yla başlarlar, TRT ile devam ederler ve sıradan hepsi herkes suçludur. Depremzedelerimizi bile bu konuyla akla ziyan bir yaklaşımla onları dahi rencide edecek açıklamalarla onları bile suçlu ilan eden bir yaklaşım” dedi.

“Biz seferden sorumluyuz”

Seçim sürecinde sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon amaçlı paylaşımlara değinen Oktay, “Sonuçta bir seçim bu, savaşa gittiğimiz yok. Seçim atmosferinde yapılan şeyler bazen haddini aşmış da olabilir. Bizim üzerimize düşen biz seferden sorumluyuz. Sosyal medyada oluşturulan algıya inananlar bırakın pişman olsunlar. Sosyal medyadaki oluşturulan algının gerçekliğine kendilerini inandırdılar. 14 Mayıs’ta bambaşka bir Türkiye’ye inandılar. Bu onların sorunu. Bu bizim sorunumuz değil. Birilerinin sürekli yalanını anlatmakla biz gecemizi gündüzümüzü geçiremeyiz. Kılıçdaroğlu’nun hangi bir yalanını anlatarak gecemizi gündüzümüzü geçireceğiz. Bizim vaktimiz o kadar kıymetsiz değil ki. Biz vizyonumuzu, projelerimizi anlatarak bu arada onların iftiralarını tabi ki de anlatacağız. Vaktimize yazık” diye konuştu.

“Kendi aralarında bir ittifakları kalmadı”

Muhalefetin söylemleriyle toplumun birçok kesimini tehdit ettiğini belirten Oktay, “Gençlere, çalışanlara, memurlara korku pompalıyor. Yabancı yatırımcıları tehdit ediyor. Kendi aralarında bir ittifakları kalmadı. Bu millet terörle arana mesafe koymazsan sana iktidar yolu açmaz. Allah’tan üçüncü tur yok. Sabah kalkıp rüzgar ne taraftan ediyorsa tutum belirlerseniz bu samimiyetsizliktir. Rehavete kapılmadan durmak yok yola devam diyeceğiz. Yolumuz Türkiye Yüzyılı’nın inşası. Altyapı oluşturduğumuz Türkiye’de üst yapı oluşturacağız. Liyakat diye dolaşıyorlar ortada. Kendi veri iletişimini bile sağlayamayacak kadar teknoloji yoksunu bunlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği öneme değinen Oktay, “Gençler ülkenin sorunlarından uzak değil, biz bunu 15 Temmuz’da da gördük. Çanakkale ruhunun ayakta olduğuna şahit olduk. Biz gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Hiç kimse kendi bahçelerinde yaptıkları araştırmalarla harflere böldükleri gençleri tüm dünyada aynı çerçevede sınırlayamazlar. Teknofest gençliği diye ifade ettiğimiz gençlik bu aslında. Özgüveni olan, kendisine inanan, ben yaparım varım diyen. Teknofeste 1 milyonun üzerinde genç projelerle geliyor. Ülkenin geleceğini hayal ederek geliyor. Gençlerimiz sorumluluk alıyor. Yeter ki biz gençlerimizle ilgili sorumluluğu en az onlar kadar hissedelim. Gençlerin farklılığını görmeliyiz. Gençler kendisine gelip nasihat eden birini istemiyor. Gelecek vizyonunu oluşturalım diyor. Cumhurbaşkanımızın da söylediği bu, biz gençlerin misafiriyiz dedi. Gençlerimize güvenelim derim” açıklamasında bulundu.

Gençlere verilen ve verilecek olan teşviklere de değinen Oktay, Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulacağını anımsatarak evlenmek isteyen gençlere 150 bin liralık destek sağlanacağını kaydetti.

“Girişimcilik boyutunda çok yoğun teşviklerimiz var”

Ev kadınlarına emeklilik yolunu açacaklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Sigorta primlerinin üçte birini bizim ödeyeceğimiz yolu açtık, uygulamaya sokacağız. Gençlerimizle alakalı üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulma aşamasına kadar 2 yıllık sürede sağlık sigortasının karşılanmasıyla alakalı katkıyı veriyoruz. Girişimcilik boyutunda çok yoğun teşviklerimiz var. Ziraat mühendisleri başta olmak üzere kendi işlerini kurmak isteyenlere ciddi anlamda tarım sektöründe özellikle çok ciddi teşvikler vereceğiz. Aile ve Gençlik bankasıyla gerek aileye gerek gençlere önünü açan birçok projeyi içinde göreceksiniz. Sigorta ve benzeri şeyler de onun içerisinde”

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini belirten Oktay, “İnşallah güzel haberler devam edecek” değerlendirmesini yaptı. Millet iradesine güvenmek gerektiğine değinen Oktay, 14 Mayıs seçimlerinin her türlü iç ve dış provokatif açıklamalara rağmen büyük bir katılımla barış ortamında ve demokrasi içerisinde gerçekleştiğini belirtti.