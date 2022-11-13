Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u hastaneden taburcu edildi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şahan Yılmaz, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaraları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Olay yerinde bakanlarımızla birlikte değerlendirmemizden sonra hastanelerde Sayın Süleyman Bey’le, diğer bakan yardımcısı arkadaşlarımız, valimiz, başsavcımız ilgili tüm arkadaşlarımız, komutanlarımız tüm hastanelerdeki hastalarımızı tek tek ziyaret ettik. 81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız. 39‘u taburcu olmuş durumda. Şimdi burada da görüştük yine diğer hastanelerde de görüştüğümüz çoğu hastalarımızın aslında taburcu olacak durumda olanlar yine ama her ihtimale karşı geceyi burada geçirelim diye doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İki kritik olan hastamızın durumu yoğum bakımda devam ediyor. Sağlık ekiplerimizde elinden gelen tüm çalışmayı yapıyorlar. Sayın Bakanımızda güvenlik boyutunu tüm aşamalarıyla birlikte yakından takipteler. Yine valimiz aynı şekilde” dedi.