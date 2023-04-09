Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin Ankara 3’üncü bölge 1’inci sıra milletvekili adayı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 2018-2023 yılları arasında Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer alan Fuat Oktay, 2016-2018 yılları arasında son Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüten Oktay, 2008-2012 yılları arasında ise Türk Hava Yolları Teknik (THY) Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Oktay, ABD Michigan’da Wayne State Üniversitesi’nde işletme (MBA) ve ardından imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans yaptı. Daha sonra aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora çalışmasını tamamladı. ABD’de otomotiv ve bilişim sektörlerinde, uzun yıllar profesyonel iş hayatında bulundu.

Türkiye’de hem kamu hem de özel sektörde birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Oktay, Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Görevlerine kamu ve özel sektörde edindiği tecrübelerini siyasi tecrübeleriyle harmanlayarak katkı sunmaya devam etmekte olan Doç. Dr. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi süresince;

Bakanlıkların yasal düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları, yürütmenin, yasama ile olan ilişkilerini yürüttü. Hükümet adına, Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin TBMM’de görüşülmesi süreçlerini koordine etti ve bütçe sunumlarını gerçekleştirdi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye toplantılarına başkanlık yaptı ve e-Devletin hayatımıza girmesine öncülük etti.

Oktay, iyi derecede İngilizce biliyor. Hümeyra Şahin Oktay ile evli ve 3 çocuk babasıdır.