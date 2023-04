Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, özel harekat polisleriyle bayramlaştı

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliğini ziyaret ederek özel harekat polisleriyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sincan ilçesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği’ni ziyaret etti ve özel harekat polisleriyle bayramlaştı. Polislerle bayramlaşan ve sohbet eden Oktay, “Özel Harekat deyince akan sular duruyor” ifadelerini kullanarak polislere moral verdi. Oktay’a Şehit Ali Er Grup Amirliği tarafından ziyaretin anısına Osmanlı tuğrası hediye edildi.

Şehitliğin önemine vurgu yapan Oktay, "Bayram dolayısıyla ziyaretlerimiz devam ediyor. Ama bizim gönlümüzde ayrı yeri olan şehitlerimizdir. Biz hangi bayramı kutlarsak kutlayalım biz bunu biliyoruz ki bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu ülke de, milletimiz de bunun bilincinde. Dolayısıyla şehit ailelerimiz bize emanettir. Bugün şehit ailemizi ziyaret ettik. Zeytin Dalı Harekatı’nda kaybettiğimiz ilk şehidimiz Musa’nın ailesini ziyaret ettik. Oldukça anlamlı biz ziyaretti. Çok duygulandık ama aynı zamanda da gururlandık. İnşallah bize de şehadet nasip olur. Şehadet de herkese nasip olmuyor. En büyük duamız bu" dedi.

"Özel harekatımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok yürekten bir mücadele veriyor" ifadelerini kullanan Oktay, "Özel harekatı ve şahsında tüm güvenlik birimlerimizin bayramını tebrik etmek üzere buradayız. Şehadete en yakın olan birimlerimizden birisi. Ve gördük ki buradaki kahramanlarımızın hepsi milleti, ülkesi ve vatanı için her an canını feda etmeye hazır. 15 Temmuz’da da bunu yaşadık. Bu ülkeye, vatana ve millete kast edenler ilk etapta özel harekatı nasıl yok etmek istediklerine şahit olduk. Ve özel harekatın da nasıl canı pahasına mücadele verdiğini yine milletimiz ve devletimizle birlikte şahit olduk. Türkiye’ye karşı herhangi bir tehdit olduğunda sonuna kadar hazır olan bir özel harekatımız var. İnşallah tehditler oluşmaz ama biz barış ve daha güçlü bir Türkiye için her zaman hazır olmak zorundayız. Birlikte Ramazan Bayramı’nı tekrar yaşamış olduk. Böyle hazır bir birimi görmüş olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapılan ziyaretin ardından Şehit Ali Er Grup Amirliği’nde bulunan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.