Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'E-devlette 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “E-devlette 10’dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Dijital Türkiye / Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı”na başkanlık etti. Programa Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bakan yardımcıları katıldı. Yılmaz, toplantıda bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla bir arada olduklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Cumhuriyetin yeni asrına hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz “Amaçlarımızı, politikalarımızı, plan ve programlarımızı daha güçlü bir gelecek perspektifiyle bu doğrultuda uygulamaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde iddialı olduğumuz alanlardan birisi de dijital dönüşümdür. Dijitalleşme alanında yerli-milli ürün ve teknolojileri geliştirerek ‘Türkiye Yüzyılı, dijitalin yüzyılı olacak’ diyoruz. Bugüne kadar bürokrasinin azaltılması ve e-devlet çalışmaları, milli yapay zekâ stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi adımlarla Dijitalin Yüzyılı için güçlü bir altyapı oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurularak Dijital Türkiye çalışmaları kamu ve özel sektöre hitap edecek şekilde tek merkezde toplanmıştı” diye konuştu.

E- devletin 7 binden fazla hizmetin sunulduğu, yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanılan bir platform haline dönüştüğünü vurgulayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“2008 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan e-Devlet Kapısı bugün; zaman ve mekandan bağımsız, Bürokrasi ve kırtasiyecilikten arındırılmış, hızlı, güvenli, verimli ve etkin şekilde kamu hizmeti sunarak Türkiye’nin dijital yüz akı olmuştur. Kamudan kamuya, kamudan vatandaşa ve kamudan iş dünyasına yönelik 7 binden fazla hizmetin sunulduğu, yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanılan bir platform haline dönüşmüştür. e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı geçen yıl 3,5 milyarı aşarken, aynı rakama bu yılın Ekim ayında ulaşılmıştır. Yılsonu hedefi ise 4,5 milyar giriş sayısını aşmaktır. Bu rakamlar bize milletimizin dijital kamu hizmetlerine teveccühünü ve e-devlet altyapımızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu göstermektedir. Vatandaşlarımızın yüzde 95 memnuniyet oranıyla yoğun şekilde kullandığı e-devlet kapısı, uluslararası endekslerde de başarısını kanıtlamaktadır. Avrupa Komisyonunun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda 10 sıra yükselerek 35 ülke arasında 10’uncu sırada yerimizi almış bulunmaktayız. Böylece Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakmış olduk. Söz konusu raporda e-devlet hizmetimiz kullanıcı odaklılık kategorisinde 3’üncü olmuş, ikametgâhım bütünleşik hizmeti ise birincilik almıştır. Gelinen bu seviye, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak çabasının sonucudur. Tüm kurumları tebrik ediyorum.”

E-devletin vatandaşlara sunduğu hizmeti anlatan Yılmaz, “Dijital kamu hizmeti sunumunda sahip olduğumuz alt yapı sayesinde deprem hadiselerinden sonra depremzede vatandaşlarımız için 13 yeni dijital hizmeti hızlı şekilde kullanıma sokma imkanımız oldu. Özellikle asrın felaketi döneminde depremzede vatandaşlarımıza yardımların ulaşması, haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın geçici konaklama yerlerine en hızlı şekilde yerleştirilmesi için gece gündüz çalışan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Bunların yanı sıra doğalgaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye’yi e-Devlet Kapımız kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet Kapısına taşıdık. Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dâhil olduk. Kotasız e-Devlet uygulaması ile mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekâdan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz. Orta Vadeli Program’da dijitalleşme konusunda politika ve tedbirlere geniş yer ayırdık. Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demek. Her yerden hizmete erişim demektir. Güven demek. Bizler de bu özelliklere sahip dijital hizmetlerin ülkemizin tamamına hitap etmesi için azimle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dijitalin yüzyılında hedeflerini açıklayan Yılmaz, “Dijitalleşmede katılımcılığı ve insan odaklı yaklaşımı merkeze almak, elektronik hizmet sunumunda küresel rekabet gücümüzü yükseltmek, çevik veri yönetişimiyle süreçleri hızlandırmak ve yenilikçi teknolojilere yerli imkânlarla hızla uyum sağlamaktır. Bununla birlikte ‘büyük veriyi’ değere dönüştürerek karar alma süreçlerini veri odaklı bir boyut kazandırmak temel öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflerimiz tarımdan savunma sanayine, iklim değişikliği ile mücadeleden afet konusundaki çalışmalara varıncaya kadar pek çok alanda etkili hale gelecektir. Siber güvenliği yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendirerek siber vatanda da tam bağımsız ve egemen hale geleceğiz” dedi.

Toplantı vesilesiyle yeni bir dijital hizmeti müjdeyi paylaşan Yılmaz, 10’dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor, hayırlı olsun. Toplantımızda engelli vatandaşlarımız için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapacağız. Veriden değer üretmenin dijital kamu hizmetlerine başarılı yansımasından ve kurumlarımızın daha yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasından büyük memnuniyet duyuyor, dijitalin yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyorum. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.