Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele devam edecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Böylelikle kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişimi öngörmekteyiz. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güncel makroekonomik gelişmeler ile ilerleyen dönemlerde açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde, yılın üçüncü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Yılmaz, toplantının tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Yılmaz, parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlanma davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alındığını kaydetti. Dezenflasyonunun en kısa sürede tesis edilmesini ve enflasyonunun orta vadede tek haneli seviyelere düşürülmesini hedeflediklerine dikkati çeken Yılmaz, “Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatındaki yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentilerini de kapsayan tedbirleri değerlendirdik. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak, enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın da detaylarını görüştük” ifadelerini kullandı.

“Ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanmasını hedefliyoruz”

Yılmaz, fiyat istikrarının yanı sıra; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendirilen politikalar yürütüldüğünü belirtti. Yürütülen politikalar çerçevesinde, etkin ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı hızlandıracağız. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artırmayı, ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanmasını hedefliyoruz.”

“Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele devam edecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; kamu maliyesinden, finansal mimariye her alanda kapsamlı değişimleri öngördüklerinin altını çizerek, “Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek. Ekonominin dengelenmesi, finansal istikrarın sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, kalıcı iyileşmeyi sağlama noktasında güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Toplantıya katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.