Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Karadeniz'de, bölgemizde refahın muhafazası için çabalar kararlılıkla sürdürülmektedir'

Ankara’da düzenlenen "Romanya Ulusal Günü" resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Başta Karadeniz’de olmak üzere bölgemizde barışın istikrarın ve refahın muhafazası için sarf ettiğimiz çabalar kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.

Ankara’da bir otelde "Romanya Ulusal Gün" resepsiyonu gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca, bürokratlar ve siyasiler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Romanya bugün Güneydoğu Avrupa’daki en büyük ticaret ortağımızdır. 2024’te 10 milyar doları aşan ticaret hacmimizin, bu yıl 13 milyar dolar seviyesine yükselmesini öngörüyoruz bir sonraki hedefimiz ise 15 milyar dolardır. Sayın Büyükelçinin ifade ettiği üzere orta vadede ise 20 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Romanya’da Türk sermayesine bağlı 8 milyar dolar vardır. Türk yatırımcıların Romanya’ya duyduğu ilgi ve güven her geçen gün artarak devam ediyor. Türk firmaları yalnızca yatırımları ile değil aynı zamanda bilgi birikimleri, tecrübeleri ve büyük kabiliyetleri ile Romanya ekonomisine değer katıyor" diye konuştu.

Karadeniz başta olmak üzere bölgede barışın istikrarın ve refahın sürmesi için çalışmalara devam edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Romanya’da üstlenilen büyük altyapı projeleri Türk mühendislik birikiminin en güzel örneklerini teşkil ediyor. Savunma sanayide iş birliği alanlarımızın yükselen yıldızıdır. Diğer yandan enerji güvenliği ve tüketilebilir enerji yatırımları ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda da somut iş birliği potansiyelimizle hızla gelişiyor ikili ilişkilerimizdeki bu bölgesel işbirliklerimizle de pekişiyor. Başta Karadeniz’de olmak üzere bölgemizde barışın istikrarın ve refahın muhafazası için sarf ettiğimiz çabalar kararlılıkla sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ise, "Siyaset ve ekonominin ötesinde, Romanya-Türkiye dostluğunun derin bir insani ve kültürel boyutu var. Benzer şekilde Türkiye’deki Rumen topluluğu, Rumen öğrenciler ve profesyonellerle birlikte toplumlarımız arasında canlı bir bağ oluşturmaktadır. Türkiye’de yaşayan Rumen topluluğu, Romanya’da yüzyıllardır barış içinde yaşayan Türk ve Tatar toplulukları, toplumlarımız arasındaki karşılıklı anlayışın ve saygının canlı göstergesidir. Dobrogea’daki camiler, okullar ve gelenekler bu ortak tarihin kalıcı işaretleridir" dedi.

Türkiye’deki görevin süresinin dolduğunu söyleyen Büyükelçi Tinca, "Romanya ve Türkiye bu akşam birlikte kutlama yaparken, milletler arasındaki dostluğun, nihayetinde halklarının iyi niyetiyle sürdürüldüğünü hatırlamaktayız. Her öğrenci değişimi, her iş ortaklığı, her kültürel etkinlik ikili ilişkilerimizin zengin dokusuna yeni bir halka daha ekliyor. Değerli dostlar, Türkiye’deki görevim yaklaşık beş yıl sonra sona ererken, anlamlı deneyimler, güçlü ortaklıklar ve unutulmaz anılarla dolu bir döneme derin bir minnet ve duyguyla bakıyorum. Türkiye’de geçirdiğim yaklaşık beş yıl içinde, 81 ilden 60’ını ziyaret ettim veya geçtim" ifadelerini kullandı.