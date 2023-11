Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde Başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde Başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Vietnam Başbakanı Fam Min Çin’i Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yılmaz, Vietnam’dan Türkiye’ye Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti teşkil ettiğinin altını ayrıca bu yıl diplomatik ilişkilerinin 45. yıldönümü olması münasebetiyle, Başbakanın ziyareti ikili ilişkiler açısından ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinde Vietnam, geniş bir arama kurtarma ekibiyle Türkiye’de olmuş, dost elini uzattığını hatırlattı.

Yılmaz, Başbakan ve heyeti ile bugün gerçekleşen görüşmelerde ilişkileri güçlendirme konusundaki ortak iradeyi teyit ettiklerine değinen Yılmaz,

Karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın artırılması hususunda mutabık kaldık. Ülkemizin ASEAN bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından olan Vietnam ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik ortak iradeye sahibiz. Bu çerçevede, ikili ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ile Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasından daha fazla istifade edilmesi üzerinde durduk. Ayrıca, Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde Başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık. Askeri konular ve savunma sanayii, ilişkilerimizin geliştirilmesi gereken bir boyutu. Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile bu alanda işbirliği olanaklarını ele aldık. Uluslararası terörizm ve sınıraşan suçlar konusunun önemini ele alarak bu alandaki işbirliğimizi artırmayı da kararlaştırdık. Başbakan Fam ile küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Filistin’de yaşanan vahim gelişmeler bağlamında, Gazze’ye yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve iki devletli çözüme dayanan, adil ve kalıcı bir barışla neticelenecek siyasi sürecin başlatılması yönünde irademizi ortaya koyduk” diye konuştu.

ASEAN’ın kurucu üyelerinden olan Vietnam ile ikili işbirliğinin yanısıra başta ASEAN olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliğine de önem atfediklerini belirten Yılmaz, “Halihazırda Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN’la işbirliğimizi daha da geliştirme yönünde Vietnam ile birlikte çalışmaya hazırız. Önümüzdeki dönemde Yeniden Asya vizyonumuz doğrultusunda ikili ilişkilerimizi başta ticaret olmak üzere farklı alanlarda daha da geliştirme yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün nihayetlendirilen Ortak Açıklama ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki ortak irademizi yansıtıyor. Biraz önce Türk Hava Yolları ile Vietnam Havayolları arasında imzalanan Niyet Mektubu’nun, özellikle kargo uçuş sayılarını artırarak ülkelerimiz arasında hava ulaşımının yanı sıra ticaret ve turizm ilişkilerine de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Vietnam, 100 milyonluk nüfusu ile tarım ve hayvancılık sektörümüz açısından potansiyel olarak önemli bir pazardır. Ziyaret kapsamında imzalanan “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Arasında Tarım ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, tarımsal işbirliğimiz için gerekli ahdi zemini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı”na Vietnam Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatların katılımının teşvik edilmesi amaçlayan bir adım atıldığını açıklayan Yılmaz “İmzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Vietnam Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı’’nın ve diğer anlaşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Savunma sanayi ve gıda gibi alanlar başta olmak üzere potansiyel taşıyan alanlarda işbirliğimizi geliştirerek ikili ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını temenni ediyoruz. Vietnam ile yarım asra dayanan ve dostluk temelinde geliştirdiğimiz ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor sözü Sayın Başbakan’a bırakıyorum” şeklinde konuştu.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, verimli görüşmeler yapıldığını kaydederek, ziyaretin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Chinh, “Türkiye’nin zengin kültürü ve tarihinden çok etkilendik. Özellikle de depremin yıkıcı etkileri sonrasında meydana gelenlere verilen yanıtlar konusuna her zamana Türkiye halkının yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye’ye yardımcı olmak için heyetlerimizi de gönderdik. Şu anda gereken süreçleri ve belgeleri tamamlama sürecindeyiz finansal desteği sağlamak için. Böylelikle Türkiye’ye dostluğumuzu göstermek istiyoruz. Kültürel kimlikler, doğal kaynaklar ve Türkiye’nin misafirperver halkından da çok etkilendik. Türk liderlerin Türk halkının gerçekleştirdiği gelişimleri ülkenin bilim teknoloji, finans turizm merkezi haline dönüştürülmesini büyük bir takdir ile karşılıyoruz. Son 45 yıl içinde Türkiye ve Vietnam arasındaki dostluk gelişmiştir. İki ülke yaşanan zorluklarda her zaman birbirine destek olmuştur. Bugünkü görüşmelerimizde iki ülkemiz arasındaki muazzam iş birliği potansiyelini bir kez daha teyit ettik. Bu şekilde de her iki bölgenin barış istikrara ve kalkınmasına katkıda bulunacağımızı ifade ettik. 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı planlıyoruz. Mevcut potansiyelleri düşünerek, b ziyaret vesilesiyle bu ivmeden de yararlanarak iki ülke arasındaki iş birliğini başarılı bir aşamaya getirme yönünde mutabık kaldık” dedi.