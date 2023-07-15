Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’nı ziyaret ederek dua okudu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’nı ziyaret ederek dua okudu. Yılmaz, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Beştepe Millet Camii’ne giderek mevlide katıldı.