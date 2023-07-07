Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Ercan Havalimanı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek 1 dakikası bile yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme sonrasında ikili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve heyetini ağırlamaktan memnun olduklarını ifade etti. KKTC’nin Türkiye Yüzyılı’nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten; sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması önceliği olduklarını ifade eden Yılmaz, "Türkiye-KKTC iş birliğinin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının onay süreci tamamlanmıştır. Sayın Başbakan ve kıymetli Bakanlarla bu kapsamda bugün yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC’de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldık. Başbakan Sayın Üstel ve Hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere iş birliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek 1 dakikası bile yoktur. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek Ercan Havalimanı’nın yeni pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı takvim çerçevesinde; yeni terminal binasının 20 Temmuz’a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs adasının en büyük havalimanı, KKTC’nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız. Bununla birlikte; KKTC’nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kalıcı çözüm, kesin çözüm olacak ‘Enterkonnekte Enerji Sistemi’, Kıbrıs Türkü’nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan Derinya Sosyal Konut Projesi gibi önemli kalkınma iş birlikleri gündemimizde yer almaya devam ediyor" dedi.

Birçok Kıbrıs meselesini ele aldıklarını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona Türkiye’nin tam desteğini yinelediklerini vurgulayan Yılmaz, "Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden gelse de. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil ve kalıcı olabilir. Ada’da varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazırız. İş birliğimizi gönüldaşlık temelinde; çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.