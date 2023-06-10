Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belirlenecek asgari ücrete ilişkin, “Uzlaşmayla bir sonuç çıkacak, bunu temenni ediyorum. Bu müzakereleri bekleyelim. Çalışanları ve geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek cumhurbaşkanımızın temel ilkesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’nın Altındağ ilçesinde hizmete giren ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Mezunları Birliği Vakfı (Mebiva) binasının açılışına katıldı. Burada gerçekleştirilen programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz, Elmadağ’daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet diledi. Adli ve idari soruşturmaların neticesinde daha detaylı bilgilendirmelerin yapılacağını dile getiren Yılmaz, bir gazetecinin asgari ücrete ilişkin sorusuna, “Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi, işveren tarafı var bir de bakanlığımız, kamu tarafı var” cevabını verdi.

Yılmaz, asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik gelişmelerin ve enflasyonun değerlendirileceğini hatırlatarak, “Uzlaşmayla bir sonuç çıkacak, bunu temenni ediyorum. Bu müzakereleri bekleyelim. Detayları tartışmanın anlamı yok” değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücret görüşmeleri sonucunun işçiler için hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, “Çalışanları ve geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek cumhurbaşkanımızın temel ilkesidir, yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik, bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ODTÜ’lüler ve davetliler de katıldı.