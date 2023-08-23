Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eroğlu'nu kabul etti

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek, banka çalışanlarının yaşadığı sıkıntı, talep ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosyayı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eroğlu'nu kabul etti
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ederek, banka çalışanlarının yaşadığı sıkıntı, talep ve çözüm önerilerinin bulunduğu dosyayı takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme ile ilgili bilgi veren Genel Başkan Eroğlu, "Kabulde, sendikamız çalışmaları, çalışanların yaşadığı sıkıntılar, talepler ve çözüm önerilerimizi ihtiva eden dosyamızı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a arz ettik. Yoğun programları arasında kabul edip birçok konuda sorunlarımızı arz etme fırsatı veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a üstlendiği zorlu görevinde muvaffakiyetler diliyor, kabullerinden dolayı şahsım ve sendikamız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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