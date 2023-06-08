Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası heyetini misafir etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC Ticaret Odası heyetini misafir ettik. Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğimizi en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz. KKTC’nin kalkınmasında, kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör girişim ve yatırımları da hayati önem arz ediyor. Bu anlamda KKTC’ye özel sektör temsilcilerimizin yapacağı yatırımları desteklemeye ve iş birliğimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız. Ticaret Odası heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, KKTC’li kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.