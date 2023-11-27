Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
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sina pırlanta
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu’yla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Görüşmemizde ülkelerimiz arasında ticaretin geliştirilmesi, tarım, turizm ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdik. Sayın Miuzzu ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, karşılıklı yatırımlarımız ile iş birliğimizin daha da artmasını temenni ediyorum” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman