Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları’nın basın toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, 27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları’nın basın toplantısı gerçekleşti. Etkinliğe İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, 2022 Şampiyon Ekip Temsilcisi Derya Hamarat ve DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu: “Bu yarışla barışa, dostluğa ve eşitliğe mesaj vermek istiyoruz”

Organizasyonun daha uzun soluklu olmasının en büyük temennileri olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhurbaşkanlığı’nın destekleriyle 4.’sü, 27-29 Ekim tarihleri arasında iki kıtanın birleştiği İstanbul’da düzenlenecek. Tüm dünyada sporun barışa, adalete imkan sağlayan atmosfere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu yarışla barışa, dostluğa ve eşitlik mesajı vermek istiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına, 29 Ekim’e az bir süre kaldı. Bizlere bu ülkeye armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Denizlerimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak büyük bir etkinliği yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Engin Yuvaktaş: “Gelecekte daha fazla yarışının çıkmasını sağlayacak bir destek sınıfı oluşturduk”

Bu seneki yarışta 10 farklı kategoride toplam hedefin 100 tekneye ulaşmak olduğunun vurgulayan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş da, “Kategorilerin arasında bizim desteklediğimiz destek sınıfımız da var. Gelecekte daha fazla yarışının çıkmasını sağlayacak bir destek sınıfı oluşturduk. Bu bizim için çok önemli. Kayıklarımız ücretsiz ve bütün yelkenlere ücretsiz olarak açık bir yarıştır. 27 Ekim Cuma günü başlıyor. 28 Ekim’de bizim için çok değerli olan İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek. 11.45’te Ata’ya saygı duruşuyla başlayacak. Sonrasında iki kıtayı birleştiren güzel bir yarış yapmayı planlıyoruz. 29 Ekim’de, Cumhuriyetin 100. yılında bir kortejle bütün teknelerle cumhuriyeti kutlamak. Bu korteje katılacak 6-7 yaşında küçük yelkenciler de kortejin içinde olacak. Yarışa katılsın, katılmasın bütün denizcileri de burada görmek istiyoruz. Coğrafi yarışın ardından 100. yıl kupasını takdim ederek tamamlayacağız. Ödüllerimiz olacak. 1., 2., 3. olanlara her yıl verdiğimiz ödüllerimiz var. Kadın yelkencileri desteklemek için 3 farklı kulvarda ödül vereceğiz. Üniversite öğrencilerine de özel ödüllere vereceğiz. Her farklı ayağın farklı ödülleri olmasının yanı sıra sonunda 1.’ye ayrı bir ödül verilecek. Bir tane şampiyon belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Derya Hamarat: “Emaneten verdiğimiz kupayı 2 hafta sonra tekrardan alacağız”

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın, 2022 Şampiyon Ekip Temsilcisi Derya Hamarat ise, “Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir kupamız var. Kupayı geçici olarak verdik. Rahmetli Mustafa Koç’un teknesiyle tekrar yarışmalara katılacağız. Gelişen bir parkur ve ilerleyen yarış olacak. Bu sene zorlu ekiplerle karşılaşacağız. Çok profesyonel ekiplerin olması bu yarışın zevkini arttırıyor. Emaneten verdiğimiz kupayı 2 hafta sonra tekrardan alacağız” cümlelerine yer verdi.

Volkan Demiroğlu da, “Bu kapsamda en saygın organizasyondan biri haline gelen etkinliğin 3 yıldır ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Uzun sürmesini istediğimiz organizasyonu bir anlamı daha var. Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenecek” sözleriyle duygularını aktardı.