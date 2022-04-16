Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı bisikletçi Patrick Bevin kazandı.

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  • 16.04.2022 15:50
  • Güncelleme: 16.04.2022 16:21
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Patrick Bevin kazandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı bisikletçi Patrick Bevin kazandı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 7. gününde 135 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı geçildi. 25 takımdan 153 bisikletçinin katıldığı yarışı, son 30 km’de kaçış gerçekleştiren Yeni Zelandalı Patrick Bevin, Fransa’nın Arkea Samsic takımından Nicolas Edet ve Belçika’nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine uzun süre önde götürdü.

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Bu üçlüden Patrick Bevin, 3 saat 21 dakika ile Gelibolu-Tekirdağ etabını ilk sırada bitirdi. Jay Vine, 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü oldu.

Dereceye giren bisikletçi Patrick Bevin’e ödülü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım verdi.

İHA

SHA-Y
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