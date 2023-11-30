Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ödül töreninde Bilecik'te bir isim listeye girdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) ödüllerini bu yıl alacak isimler belli olurken, listede Bilecik’ten de bir isim yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un bu yıl TÜBA ödülüne layık görülen eseri; ’İktidarın Ruhu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kişizade İmtiyazları’ adlı kitabı oldu. Kitap, Sosyal Bilimler alanında ’Telif Eser’ ödülüne layık görülen 4 eserden biri oldu. Doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla verilen TÜBA Ödülleri’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenleneceği ve geleneksel hale gelen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edileceği belirtildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Prof. Dr. İlhami Yurdakul hocamızı tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.