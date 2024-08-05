- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
İHA
Bakmadan Geçme
Kesintilere Dikkat! Gün Boyu Sürecek
Silivri Belediyesi'nden Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne Kapasite Artırımı
Silivri Belediyesi'nden Değirmenköy'e Yeni Kreş Müjdesi!
Silivri'de otluk alanda yangın çıktı, yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler arı kovanları için seferber oldu
Silivri'de 14. Ortaköy Börek Festivali: Gelenek ve Birlik Coşkusu
Silivri'de taksiye binen yolcu denetim yapan polislerden kaçtı