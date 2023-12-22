Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi polis son yolculuğa uğurlandı
Cilt kanserine yenik düşen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi genç polis için resmi tören düzenlendi.
Cilt kanserine yenik düşen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi genç polis için resmi tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti. Genç polis için cuma namazını müteakip ikamet ettiği İnegöl’ün Ortaköy Mahallesinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılan tabutu meslektaşlarının omuzunda mahallenin meydanına getirildi.
Gözyaşları sel oldu
Baba Mehmet ve anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç polisin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.