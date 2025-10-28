Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen kültür ve sanat insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de duyurulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek olan 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıklayacak.

Türkiye’de ve dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir yaklaşımla siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri unsurların üzerinde, toplumu birleştirici bir misyonun taşıyıcısı kılınması; kültür ve sanat insanlarının özgürce üretebildiği ve toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata özgürce erişebildiği bir atmosferin ve imkanların oluşturulmasını amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı tarihten bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 vatandaşın ödüllendirilmesinde ‘değerlendirme kurulu’ olarak görev icra etti.