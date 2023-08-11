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- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırklareli'nde İstanbul'un fethinde top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırklareli’nde İstanbul’un fethinde top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi’nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kırklareli’nde ziyarette bulundu. Görgün, Demirköy ilçesinde İstanbul’un fethinde top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi’nde incelemelerde bulundu. Alanda incelemelerde bulunan Görgün, Vali Birol Ekici’den bilgi aldı.
Öte yandan Görgün, Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen tarihi camiyi de gezdi.