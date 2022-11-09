Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 37'nci yaşını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 37’nci kuruluş yıldönümünü çalışanlarının ve paydaşlarının katıldığı etkinlikte kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programa gönderdiği kutlama mesajında, “Savunma sanayii sektörünün Başkanlığımız koordinasyonunda bütün paydaşların inançla, azimle ve dirayetle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Türkiye Yüzyılı’nın önemli yapı taşlarından biri olacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 37. kuruluş yıldönümünü düzenlenen etkinlikte kutladı. "37. Yıl Anı" filmi gösterimi, kurumda 30. hizmet yılını doldurmuş personele anı objesi takdimi ve “Savunma Sanayii 360-Bütün Yönleriyle Türk Savunma Sanayii Tarihi” sergisinin açılışının gerçekleştirildiği programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, yerli ve milli üretim şiarıyla savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye için 37 yıldır samimiyetle çalışan herkese teşekkür ederek başladığı mesajında, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkenin savunma sanayiinde attığı adımların uğratıldığı akametten ve 2002 yılında göreve geldiklerinde savunma sanayiinde de ciddi sıkıntıları olan bir ülke manzarasıyla karşılaşıp bu alanda eksikleri gidermek, yerli ve milli üretimi azami seviyeye çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

“Savunma sanayii sektörü Türkiye Yüzyılı’nın önemli yapı taşlarından biri olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Sizlerle birlikte omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadelenin neticelerini hamdolsun kısa sürede almaya başladık. Türkiye, bugün son yıllarda gerçekleştirdiği savunma sanayii atılımı sayesinde bölgesinde oyun kuran güçlü bir ülke konumuna ulaştı. Devrim niteliğindeki adımlarımız tüm emniyet birimlerimizin sahadaki gücüne güç katarken, operasyonlardaki başarılarını daha da artırdı. Ülkemiz, sınırları içinde ve ötesinde her türlü harekatı sorunsuz bir şekilde icra edebilecek kapasiteye kavuştu. Savunma sanayiinde yakaladığımız tarihi ivmeyi, hedeflerimize ulaşarak taçlandırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayii sektörünün Başkanlığımız koordinasyonunda bütün paydaşların inançla, azimle ve dirayetle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Türkiye Yüzyılı’nın önemli yapı taşlarından biri olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle Savunma Sanayii Başkanlığımıza ülkemiz, milletimiz ve bekamız uğrunda yürüttüğü çalışmalarda başarılar diliyorum. Sizlerin şahsında Türk savunma sanayiine katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklalimiz ve istikbalimiz için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bin 600’den fazla firma ve 80 binden fazla çalışanla 750’den fazla proje yürütüyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise programda yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve sahiplenmesiyle özellikle son 5-6 yıldır karar alma ve uygulamada daha hızlı ve daha güçlü yapımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayiimiz bugün geldiği yerde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Ülkemiz savunma sanayii alanında pazar olmaktan çıkmış, aktör olma yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlar dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlamış, hatta bazıları oyun değiştirici olmuştur” dedi.

Demir, Türk savunma sanayiinin elde ettiği başarıların Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonu, güçlü ekosistemin kararlılığı, inancı ve azmi sayesinde kazanıldığını ifade ederek, “Biz Türk savunma sanayii olarak vakıf şirketlerimizden özel sektöre, KOBİ’lerden üniversitelere, teknoparklardan araştırma merkezlerine kadar geniş bir aileyiz. Bin 600’den fazla firma ve 80 binden fazla çalışanla 750’den fazla proje yürütüyoruz. Savunma sanayiimiz bugün yaklaşık 70 milyar dolar bütçe değeri ve 10 milyar dolardan fazla cirosuyla ülkemizin önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte her daim bizlerle beraber yol yürüyen siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum” açıklamasında bulundu.

“Güçlü ekosistemimizle geniş bir aileyiz”

Prof. Dr. Demir, lider ve yol gösterici bir Türkiye için gerekli atılımları yaparak hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Demir, liderliği ile savunma sanayiine her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu belirterek, bakanlıklara, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına, Milli İstihbarat Teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve bağlı ortaklıklarına, özel sektöre, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına teşekkür etti.

Program kurumda 30. yılını doldurmuş personele anı objesi takdimi ve “Savunma Sanayii 360 - Bütün Yönleriyle Türk Savunma Sanayii Tarihi” sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Programa Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SSB ve sektör temsilcileri iştirak etti.