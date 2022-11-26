Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden icazet almamız söz konusu değil'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili açıklamasına ilişkin, “Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden icazet almamız söz konusu değil” dedi. Kalın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda ise, “Türkiye’ye karşı terör suçları işleyenler için somut adımların atılması NATO sürecini de hızlandıracaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen “Penfest” kalem festivaline katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan festivalin İstanbul’da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalın, emeği geçen herkesi tebrik etti. Kalın, festival alanındaki kalemleri inceledikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın, ABD’nin Pençe-Kılıç Operasyonu’na yönelik açıklamasına karşılık, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak noktasında hiçbir ülkeden icazet almasının söz konusu olmadığını söyledi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda ise Kalın, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını yerine getirecek somut adımların atılmasının süreci hızlandıracağını ifade etti.

“Türkiye’ye karşı terör suçları işleyenler için somut adımların atılması NATO sürecini de hızlandıracaktır”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında değerlendirmede bulunan İbrahim Kalın, “Burada bizim birinci amacımız mutabakat muhtırasında yer alan ana maddeleri hayata geçirmek. Bir bütün olarak mutabakatın hayata geçirilmesi. Orada da bildiğiniz gibi özellikle İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik için Türkiye’nin güvenlik kaygılarını yerine getirecek somut adımları atması kayıt altına alınmış durumda. Özellikle bu ülkelerde yerleşik olarak bulunan PKK/PYD/YPG, FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı bu ülkelerin tedbir alması Türkiye’ye karşı terör suçu işlemiş olan bu örgütlerin ve şahısların bu ülkelerde gezmelerine, dolanmalarına, propaganda yapmalarına, eleman devşirmelerine, para toplamalarına, terör faaliyeti yapmalarına son verilmesi, dün bu çerçevede detaylı görüşmelerimiz oldu. Mutabakat Muhtırası çerçevesinde hangi adımların atılacağı, ikili düzeyde, üçlü düzeyde, bunları değerlendirdik. Bazı olumlu gelişmeler var. Özellikle İsveç Başbakanı’nın ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede dile getirdiği bu taahhütleri yerine getireceklerine dair sözleri ve bu çerçevede atılan bazı adımlar umut verici. Ayrıca FETÖ yapılanmasına karşı da adımların atılması bizim beklentilerimiz arasında. Türkiye’ye karşı terör suçları işleyen şahısların, örgütlerin ve benzeri yapıların bu ülkelerde artık faaliyet göstermemesi yönünde de bir irade oluşuyor. Bunun somut adımlarla devam ettirilmesi, takip edilmesi, hayata geçirilmesi, elbette NATO sürecini de hızlandıracaktır. Bu çerçevede olumlu adımlar atılmakla birlikte dediğim gibi henüz yapılması gereken şeyler var. Ama doğru bir istikamette ilerlediğimizi, Finlandiya ve İsveç’in hükümetinin bu konuda bir çaba ve gayretin içerisinde olduğunu ve bu yönde atılacak adımları da devam ettirmek için ilgili birimlerimizin yakın temas halinde olacağını söyleyebilirim” dedi.

“Güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden icazet almamız söz konusu değil”

İbrahim Kalın, ABD’nin Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına yönelik açıklamasına ilişkin de konuştu. Kalın, “Açıkçası bizim güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız icazet almamız söz konusu değil. Biz bunu müttefiklerimizle konuşuruz. Bir NATO müttefiki olarak da NATO üyesi olan bir ülkeye yönelik bir tehdit, saldırı, terör eylemi gerçekleştiği zaman NATO müttefiki olan bütün ülkelerin bu konuda ortak adım atmasını bekleriz. Ama bu adımlar atılmazsa Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle kendi göbeğini kendisi keser. Bugüne kadar yaptığımız gibi Suriye’de, Irak’ta ve başka yerlerde teröre karşı bu adımları biz atarız. Atmaya da devam edeceğiz. Biz hem Suriye sınırını hem Irak sınırını güvenliğimizi sağlamak için bundan sonra da her tür tedbiri meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Birleşmiş Milletler’in anlaşmasının 51’inci maddesinin bize sağladığı imkan ve yetkiler çerçevesinde de bu adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.