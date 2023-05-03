Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan açıklaması: 'Bunun tabii ki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Ermenistan’a tepki verilmemesi söz konusu bile olamaz. Türkiye’nin tarihi hafızasını hedef alan, bizi soykırımla itham eden bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi. Bunun tabii ki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Faaliyetler ve Hedefler Kitabı" tanıtım programında konuştu. Kalın, 2018 yılında hayata geçirilen yönetim modeliyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan 9 adet politika kurulunun önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir takım yönetimsel sorunları aşabilmede ekonomik, siyasi ve farklı alanlarda etkin çözüm üretilmesi noktasında hızlı karar alınmasıyla yararlı sonuçlar ortaya çıkardığını kaydetti. Türkiye’de ve çevrede yaşanan bölgesel krizin, küresel krizin etkisi dikkate alındığında böyle bir mekanizmanın hayata geçirilmesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Kalın, politika kurullarında istişare mekanizmalarının etkin bir şekilde işlediğini ve farklı alandaki uzmanların dahil edilmesiyle sürece önemli katkılar sunulduğunu belirtti. Kalın, kurumların düzenli olarak bir araya geldiğini söyledi. Pandemi döneminde sağlık kurulunun bürokrasiye takılacak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Kalın, politika kurullarının istişare mekanizmalarının bir örneği olduğunu dile getirdi. Sözcü Kalın, politika kurullarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik dile getirilen "otoriter lider" söylemlerine en net cevaplardan birini teşkil ettiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istişareye önem veren bir liderlik sergilediğini ifade eden Kalın, devlet yönetimi noktasında politika kurullarının önemli bir fonksiyon icra ettiğini söyledi. Kurul üyeleri için 4 buçuk yıllık süre içinde herhangi bir bütçe tahsis edilmediğini söyleyen Kalın, kurul üyelerinin ulaşımları dışında herhangi bir maaş almadıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan’a Türk hava sahasının kapatılmasına ilişkin de, "Ermenistan’a tepki verilmemesi söz konusu bile olamaz. Türkiye’nin tarihi hafızasını hedef alan, bizi soykırımla itham eden bir eylemin karşılıksız kalması beklenemezdi. Bunun tabii ki hava sahasının kapatılması gibi bir sonucu olur" açıklamasında bulundu.

İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kalın, "Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya’nın katılımıyla haziranda planlıyoruz. Üçlü mekanizma Finlandiya’nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran’da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler" ifadelerini kullandı.