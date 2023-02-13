Cumhurbaşkanlığına ait uçak deprem bölgesinden 15 bebeği Ankara'ya getirdi

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "DAP", Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgeden 15 bebeği sağlık kontrolleri ve bakımları için Ankara’ya getirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen "DAP" isimli Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana ve Mersin’den Ankara’ya getirilen bebekler, sağlık kontrolleri yapılmak üzere Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. 10’u Adana’dan, 5’i Mersin’den olmak üzere 0-1 yaş grubundaki korunmaya ve bakıma muhtaç toplam 15, bebek, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana Havalimanı’ndan Ankara’ya getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebekleri Adana’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda görevli 15 bakıcı annenin teslim aldığı ve deprem sonrasında götürüldükleri hastanelerde bebeklerin ilk sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir sağlık problemi olmadığı açıklandı. Ankara’ya getirilen bebeklerin önce Etlik Şehir Hastanesi’ne götürülerek detaylı bir sağlık taramasından geçirileceği, ardından Ankara’daki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait kuruluşlarda bakım altına alınacağı bildirildi. Deprem bölgesinden getirilen bebeklerin aileleri ile ilgiliyse şu ana kadar hiç kimseyle iletişim kurulamadığı bilgisi paylaşıldı.

Yıkıcı depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılması için tahsis edilen uçaklar ile şu ana kadar 31 sefer, 62 uçuş yapıldı. Gidişlerde hekim, sağlık çalışanı, arama kurtarma teknisyeni, madenciler ve tıbbi-insani yardım malzemeleri bölgeye götürüldü. 215 hasta ve yaralının Ankara’daki şehir hastanelerine nakledildiği ve Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep’e seferler düzenlendiği bildirildi.