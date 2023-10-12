Cumhuriyet, 100 yıllık coşkuyla kutlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, 20 güne yayılan birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Atatürk’ün son kez zeybek oynadığı Tarihi Belediye Binası’nda etkinlik takvimini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 29 Ekim gününde de Bursakart’ın geçerli olduğu tüm toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Ekim’de başlayıp, 30 Ekim’e kadar devam edecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Tarihi Belediyesi Binası’ndaki basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Atatürk’ün 2 Şubat 1938’deki Bursa ziyaretinde zeybek oynadığı salonda düzenlenen toplantı öncesi yapılan zeybek oyunu ilgiyle izlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de katıldığı toplantıda etkinlik takvimini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20. yüzyılın Türkiye için en uzun asır olduğunu söyledi. Trablusgarp harbi, 1. ve 2. Balkan harbi, 1. Dünya savaşı gibi zor yılların yaşandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Nihayetinde Türk milleti, millî mücadele aşkıyla, dâhili ve harici düşmanlara ’dur’ dedi. Bu meşakkatli yıllarda Bursa’mız da nice zorluklar atlattı. Ama Bursa’nın işgalden kurtuluşu ülke sathında büyük bir ümit ışığı oldu. O günden sonra da millî mücadele azmi kararlılıkla perçinlendi. Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesi olan ve başarıyla neticelenen millî mücadelenin ardından Cumhuriyet’in ilanı ile devletimiz yeni bir döneme girdi. 29 Ekim 1923 günü, dönüm noktası olarak Türk tarihindeki yerini aldı. Hatta diğer milletlere örnek ve umut olması açısından millî mücadele, dünya tarihinde de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Geçmişiyle güçlü, enerjisiyle genç, azmiyle dinamik, milletiyle bir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum. Millî mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

Cumruriyet’in 100. yılına özel hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle;

"12 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi, 17 Ekim - Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri, 20 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılı 13. Uluslararası FOTOFEST, 21 Ekim - Oda Tiyatrosu açılış programı kapsamında ’’Kağnı’’ adlı tiyatro oyunu, 22 Ekim - Beylik’ten Cumhuriyet’e Anadolu Kadın Giysileri temalı defile, 22 Ekim - Yavuz Bingöl ile Türk Halk Müziği Bölümü sezon açılışı konseri, 23 Ekim - Kültür sanat sezonu lansmanı, 25 Ekim - Cumhuriyet Konseri, 27 Ekim - 7’den 70’e Cumhuriyet Sergisi, 27 Ekim - Cumhuriyet’in Işığında Bursa Yüzyılın Mirası Sergisi, 28 Ekim - Vatan Ana’dolu Olunca Tiyatral Gösteri, 28 Ekim - Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması, 28 Ekim - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi, 29 Ekim - Fatma Turgut ile Cumhuriyet Bayramı Konseri, 30 Ekim - Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı anısına düzenlenen Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması Ödül Töreni ve 30 Ekim - Bursa Liselerarası Münazara Yarışması Finali."

Ücretsiz ulaşım

Bursalıların bu tarihi coşkuya tanıklık etmeleri için 29 Ekim gününde, ayakta yolcu taşıyan şehir içi bütün hatlarda Bursakart’ını kullanan vatandaşlara ulaşımın ücretsiz olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını idrak ederken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı şimdiden kutluyorum. Merhum Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nda ifade ettiği gibi; ‘Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da hudâ/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.’ diyerek aziz vatanımız için şehit olan bütün kahramanlarımızı; Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tekrar rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Rabbim; devletimizi, milletimizi, ülkemizi her türlü afetten ve felaketten korusun” diye konuştu.