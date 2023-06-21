Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara saldıranlara gözaltı kararı

Avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve eşi Muharrem Kanalcı’ya saldıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yazılı açıklamada, “20 Haziran 2023 günü yaşı küçük çocuğun kolluk kuvvetlerinin gözetiminde babasından alınarak annesine teslim edilmesi sonrasında şüpheliler K.E, M.E., S.E, F.E, tarafından içerisinde müştekiler K.E, A.K, Muharrem Kanalcı ve eşi Avukat Kübra Kanalcı’nın bulunduğu aracın seyir halinde iken önünün kesilerek araca zarar verilmesi ve araç içerisindeki müştekilerin darp edilmesi iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında “Kasten Yaralama, Mala Zarar verme, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.”